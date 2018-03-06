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Уле-Айнар Бьорндален заменит Эмиля Хегле Свендсена на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он вечен

Бьорндален заменит Свендсена на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он вечен
Eurosport

43 мин. назад

Великому норвежцу не нужны подачки.

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Уле-Айнар Бьорндален выступит на седьмом этапе Кубка мира-2017/18, который пройдет в финском Контиолахти 8-11 марта.

44-летний ветеран заменит в составе сборной Норвегии Эмиля Хегле Свендсена, который не поехал в Финляндию из-за болезни, передает NRK.

  • Изначально Бьорндален не был заявлен на финский этап. При этом он отказался участвовать в Кубке IBU.
  • Ранее восьмикратный олимпийский чемпион не прошел отбор и не поехал на Игры-2018 в Пхёнчхане.
  • В случае выздоровления Свендсен может выступить в последней гонке в Контиолахти (масс-старт).

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