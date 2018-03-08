Лаура Дальмайер станет великой. Если уйдет не из спорта, а от сравнений с Магдаленой Нойнер

«Я хотела выиграть Кубок мира, золото чемпионата мира, а главной целью был титул олимпийской чемпионки. Я добилась всего этого за последние четыре года, и это было здорово. И теперь я задаюсь вопросом: что еще может быть лучше этого?» – если первую половину Олимпиады в Пхёнчхане Лаура Дальмайер бомбила на биатлонной трассе, то вторую – разрывала спортивные медиа. Германии теперь не до провальных эстафет (в трех последних гонках – лишь одна бронза), для немцев перспектива потерять наследницу Нойнер куда серьезнее.

Пересечений у двух прим столько, что проскакивает мысль: Дальмайер – это прокачанный аватар Магдалены. Родной город Гармиш-Партенкирхен, личный тренер Бернхард Крёлль, ну и главное – топовые результаты в возрасте, когда русские спортсмены еще гоняют на Универсиады, чтобы пробиться на Кубок IBU. И уже к 24 годам обе действительно выиграли все, что можно было выиграть.

Магдалена НойнерGetty Images

Дальше – уже частности. Например, Нойнер взлетела чуть стремительнее – первые титулы на главных стартах Лена брала на 1-2 года раньше по возрасту, чем Дальмайер. Зато Лаура выглядит более совершенной спортсменкой – при крейсерской скорости у нее никогда не было проблем со стрельбой. Апсет в масс-старте Антхольца-2009, когда Нойнер везла всем преследовательницам почти минуту, но шмальнула вникуда пять раз на последней стрельбе и пролетела мимо пьедестала, незабываем до сих пор.

Дальмайер точно превзошла Магдалену в безупречности репутации. Необъяснимых поворотов в карьере Нойнер хватало. Как, например, отказ бежать эстафету в Ванкувере после двух побед на Играх в спринте и пасьюте. Внятного объяснения этому нет до сих пор – о травмах и других проблемах ни разу не сообщалось. Все это поспособствовало появлению даже такой теории, что сами подруги отказались бежать с Нойнер гонку, не доверяя чистоте главной звезды.

Но через два года Нойнер и вовсе объявила о завершении карьеры. Неожиданно, в 25 лет, лидируя везде, куда можно достать выстрелом винтовки Anschütz. Под трогательные слова про непростое решение, время перемен, необходимость попробовать что-то новое. И аккурат перед введением стероидной части биопаспорта спортсменов, которая помогает обнаружить допинг косвенным образом по изменениям различных физиологических параметров на протяжении несколько лет.

Лаура ДальмайерGetty Images

У Дальмайер есть все, чтобы стать не просто яркой вспышкой на три-четыре сезона, как ее предшественница, а великим гегемоном. Ближайшие несколько лет никого равного Лауре не будет. Кузьмина заканчивает, Домрачева и Кайса тоже не молодеют: их предел – еще пара классных сезонов перед неизбежным спадом. Перешедшей из лыж Дениз Херрманн не хватает стабильности в стрельбе, норвежкам и итальянкам не хватает стабильности вообще: даже у одного из лидеров нынешнего КМ прекрасной Доротеи Вирер после фееричного сезона-2015/16 за последние полтора года – одна победа на этапах. Остальным просто пока не хватает класса или опыта перейти из категории предтопов в суперзвезды.

Лаура выиграла все главные титулы. Но так пока и не избавилась от сравнений с Нойнер. В начале карьеры это льстит. Входить в историю второй Нойнер, да и вообще кем-то вторым – так себе перспектива. Выбор всегда за спортсменом – никто, в конце концов, не обязан быть выдающимся и великим. Кто-то вместо этого выберет семью и спокойную жизнь с рекламными контрактами. Но для биатлонистки, чей кумир – Бьорндален, на вопрос продолжать или нет даже вариантов быть не должно.

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