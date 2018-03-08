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Антон Шипулин выиграл спринт в Контиолахти
Фуркад снялся из-за проблем с желудком.
Антон Шипулин победил в спринте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Шипулин отстрелял оба рубежа на ноль и финишировал с результатом 23.51,6.
Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев (+05,8), третье – француз Кантен Фийон Майе (+17,3).
- Йоханнес Бё с двумя промахами финишировал четвертым (+19,0).
- Мартен Фуркад снялся перед стартом из-за проблем с желудком.
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