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Антон Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

Шипулин выиграл спринт
Eurosport

1 час назад

Фуркад снялся из-за проблем с желудком.

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Антон Шипулин победил в спринте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Шипулин отстрелял оба рубежа на ноль и финишировал с результатом 23.51,6.

Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев (+05,8), третье – француз Кантен Фийон Майе (+17,3).

  • Йоханнес Бё с двумя промахами финишировал четвертым (+19,0).
  • Мартен Фуркад снялся перед стартом из-за проблем с желудком.

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