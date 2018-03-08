Шипулин красиво ответил МОК. У него было сразу 3 фактора, чтобы уделать всех

Антон Шипулин вышел на старт впервые за полтора месяца. МОК не пустил российского биатлониста в Пхёнчхан и организовал ему внеплановый отпуск. Антон долго копил злость и выплеснул ее, выиграв золото спринта на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Это первая победа России в биатлоне после золота в эстафете ЧМ-2017. Но в ней все равно нет ничего удивительного: Шипулину помогли целых три фактора.

Антон ШипулинGetty Images

Подготовка длиной в месяц

Олимпийские сезоны отличаются длительной подготовкой спортсменов к февралю, а после рубки в главном событии четырехлетия все резко сбрасывают. Шансы на медали этапов Кубка мира получают андердоги, которые опережают уставших лидеров. Именно это сделал латвиец Андрей Расторгуев, который в Корее не попал в десятку ни в одной гонке. Расторгуев чисто отстрелял, показал неплохой ход и приехал на подиум впереди немцев и норвежцев.

Не справился он лишь с Шипулиным, которого в Пхёнчхане не было. Пока все гонялись за олимпийскими медалями, Антон готовился к финскому этапу. Шипулину было важно доказать, что он мог бы вмешаться в распределение наград на Олимпиаде. Выйдя на пик формы к Карелии вместо Кореи, лидер российской сборной получил перед соперниками серьезное преимущество, которым и воспользовался.

Массовые промахи

Второй фактор победы Шипулина плавно вытекает из первого. В спринте решает стрельба: все три призера закрыли десять целей. При этом Антон показал лишь седьмой ход. Как обычно, мощно гнал Йоханнес Бё, но с прицелом после Пхёнчхана он так ничего и не сделал. Два промаха – и норвежец лишь четвертый.

За ним – сборная Германии почти в полном составе: олимпийский чемпион Арнд Пайффер и Эрик Лессер по разу мимо, Симон Шемпп – два промаха. Та же проблема коснулась Симона Дестьё и итальянцев Хофера и Виндиша, замыкающих десятку. За месяц медитации Шипулин научился не промахиваться в решающий момент последним выстрелом, что принесло ему первое золото почти за год.

Болезнь Фуркада

Мартен Фуркад разминался перед стартом, но потом ушел с трассы. Незадолго до гонки появились новости о недомогании триумфатора Олимпиады. У Мартена были проблемы с желудком, и он решил, что нормально ее все равно не проведет. Отсутствие лидера спринтерского зачета резко повысило шансы остальных на медали. Без подиума Франция все равно не осталась – третьим стал Кантен Фийон Майе. Но проехать так же быстро, как Фуркад, он не может: Шипулин привез ему 17,3 секунды.

Все подробности триумфа Шипулина