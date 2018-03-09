Getty Images
Дарья Домрачева выиграла спринт в Контиолахти
Третья победа белорусской биатлонистки в сезоне.
Дарья Домрачева победила в спринте на седьмом этапе Кубка мира-2017/18 в финском Контиолахти. Белорусская биатлонистка допустила 1 промах на стойке, но на 0,5 секунды опередила немку Франциску Хильдебранд, у которой 0+0.
Тройку замкнула итальянка Лиза Виттоцци (+5,5 секунды, 1 промах).
Дарья Виролайнен – 24-я, Ульяна Кайшева – 25-я, Виктория Сливко – 37-я, Екатерина Юрлова-Пехт – 44-я, Светлана Миронова – 57-я.
- Для Домрачевой это третья победа в Кубке мира-2017/18. Она выиграла спринт в Хохфильцене и масс-старт в Антхольце.
- В субботу пройдут супермикст и смешанная эстафета.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте