Франция выиграла супермикст в Контиолахти, Россия – пятая

Сборная России в составе Антона Шипулина и Екатерины Юрловой стала пятой в супермиксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Победили французы (Анаис Шевалье, Антонин Гигонна), завершившие гонку с шестью промахами за 33.29,1.

Вторыми стали австрийцы (Лиза-Тереза Хаузер, Юлиан Эберхард), третьими – норвежцы (Марте Ульсбу, Йоханнес Бё).

10 марта в 18:45 (мск) состоится смешанная эстафета.

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