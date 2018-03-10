Getty Images
Россия – четвертая в смешанной эстафете, у Украины серебро
Победила Италия
Итальянцы финишировали со временем 1 час, 15 минут, 8,3 секунды. На 1,5 секунды они опередили сборную Украины.
Третьими закончили гонку биатлонисты из Норвегии. Их отставание от лидеров составило 9,1 секунды
Сборная России (Кайшева, Виролайнен, Малышко, Цветков) заняла четвертое место и с семью доппатронами проиграла итальянцам 16,9 секунды.
- На этапе в Контиолахти в супермиксте победили французы Гигонна и Шевалье.
- 11 марта в Финляндии пройдут гонки с общего старта у мужчин и женщин.
Все новости биатлона, на которые хочется кликнуть
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте