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Россия – четвертая в смешанной эстафете, у Украины серебро

Россия – четвертая в смешанной эстафете, у Украины серебро
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 34 мин. назад

Победила Италия

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Итальянцы финишировали со временем 1 час, 15 минут, 8,3 секунды. На 1,5 секунды они опередили сборную Украины.

Третьими закончили гонку биатлонисты из Норвегии. Их отставание от лидеров составило 9,1 секунды

Сборная России (Кайшева, Виролайнен, Малышко, Цветков) заняла четвертое место и с семью доппатронами проиграла итальянцам 16,9 секунды.

  • На этапе в Контиолахти в супермиксте победили французы Гигонна и Шевалье.
  • 11 марта в Финляндии пройдут гонки с общего старта у мужчин и женщин.

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