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Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте в Контиолахти

Шипулин взял бронзу в масс-старте
Eurosport

3 ч. назад

Австриец Юлиан Эберхард стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира.

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Эберхард показал время 38 минут и 4,8 секунды. Он на 6,9 секунды опередил француза Мартена Фуркада, занявшего второе место.

Бронзовую медаль в масс-старте выиграл Антон Шипулин из России. Он вел борьбу за победу, но упал на последних метрах дистанции.

Биатлонист сборной России Антон Бабиков закончил гонку 23-м с четырьми штрафными кругами.

  • Здесь можно заряжать на лучший спорт с винтовками.
  • На этапе Кубка мира в Финляндии Антон Шипулин стал победителем спринта и принес сборной России первую победу за год.
  • Женский масс-старт в Контиолахти стартует в 18:10 по московскому времени.

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