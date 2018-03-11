Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте в Контиолахти

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Эберхард показал время 38 минут и 4,8 секунды. Он на 6,9 секунды опередил француза Мартена Фуркада, занявшего второе место.

Бронзовую медаль в масс-старте выиграл Антон Шипулин из России. Он вел борьбу за победу, но упал на последних метрах дистанции.

Биатлонист сборной России Антон Бабиков закончил гонку 23-м с четырьми штрафными кругами.

Здесь можно заряжать на лучший спорт с винтовками.

На этапе Кубка мира в Финляндии Антон Шипулин стал победителем спринта и принес сборной России первую победу за год.

Женский масс-старт в Контиолахти стартует в 18:10 по московскому времени.

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