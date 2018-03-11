Наступить на шип. Лузеры и красавцы масс-стартов в Контиолахти

Лузеры

Анастасия Кузьмина

Анастасия КузьминаGetty Images

Сестренка Шипулина ведет ожесточенную борьбу за Кубок мира с Кайсой Макарайнен, и каждая гонка для нее важнее предыдущей, но масс-старт в Финляндии сильно уменьшил ее шансы на итоговый успех. Единственный отрезок, когда Кузьмина находилась в числе лидеров – первый круг. Анастасия провела его слишком бодро, а после скрылась вне топ-20: после Олимпиады спортсменка разучилась стрелять и накромсала в очередной гонке 6 промахов. С такими показателями даже мощный ход (третий показатель) не помог Анастасии подняться выше 16-го места.

Антон Шипулин

Антон ШипулинGetty Images

После победы в спринте Шипулин почувствовал уверенность и едва не выиграл сразу две гонки на одном этапе, чего с ним не случалось миллиард лет. Антон блестяще провел первую четверть гонки, но промахнулся на втором рубеже (единственная неточность). Дальше лидер сборной России занялся любимыми догонялками и был близок к успеху: на последний круг Антон ушел в пяти секундах от Фуркада, настиг француза, но шлепнулся после контакта с Эберхардом и прикатил третьим. Бронза по итогам гонки, которая могла быть золотом – очевидная неудача.

Дарья Домрачева

Дарья ДомрачеваGetty Images

Дарья, как и Шипулин, сама лишила себя победы. Белоруска всю гонку преследовала более удачливых стрелков и к последнему рубежу выбралась на второе место. Чтобы выиграть, Домрачевой достаточно было попасть в цель все пять раз, для подиума – не отправить в молоко больше одного выстрела. Дарья провалила обе задачи: к двум промахам за первые три рубежа Домрачева приплюсовала еще три, которые отбросили ее на десятое место.

Йоханнес Бё

Йоханнес БёGetty Images

Благодаря отсутствию Фуркада в спринтерской гонке Йоханнес по-максимуму обострил борьбу в Кубке мира – норвежец сократил отставание до 20 баллов. Казалось, интрига ожила, но Бё сам же ее загасил спустя двое суток. В масс-старте норвежец преследовал лидеров и окончательно настиг их перед последним рубежом, но самоустранился. Два промаха к имеющимся трем – подняться выше 19-го в такой ситуации было проблематично.

Красавцы

Мартен Фуркад

Мартен ФуркадGetty Images

В середине недели француз подхватил кишечный вирус, просидел дома две гонки, но вышел на последнюю и снова оказался отчаянно хорош. Даже при двух промахах Мартен составил конкуренцию резвому Шипулину, а от победы его отделили несколько сотен метров и Юлиан Эберхард: австриец понял, что другого шанса победить у него не будет, и включил скрытые резервы, которых у Фуркада не оказалось.

Ванесса Хинц

Ванесса ХинцGetty Images

25-летняя немка до масс-старта в сезоне-2017/18 ни разу не приземлялась на подиум, но все же стала автором сенсации. Секрет успеха Ванессы – слаженная работа на лыжне и на стрельбище. Ногами Хинц показала только не самое плохое 13-е время, при этом чисто отработав все четыре стрельбы. После четвертой стрельбы преимущество немки оказалось настолько комфортным, что она даже позволила себе расслабиться.

Юлиан Эберхард

Юлиан ЭберхардGetty Images

В случае с австрийцем очень напрашивается сравнение с палкой – раз в год и она стреляет. Эберхард очень редко забирается на подиум, а побеждает и вовсе по большим праздникам. Масс-старт в Котиолахти стал для него счастливым по нескольким стечениям обстоятельств. Во-первых, топчики позволили навязать борьбу. Во-вторых, Юлиан впервые за долгое время классно отработал на стрельбище. Лишь два промаха при крейсерской скорости (0,7 от Фуркада) сделали свое дело.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 18 марта в норвежском Холменколлене.

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