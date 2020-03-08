Российский биатлонист Александр Логинов рискует досрочно завершить выступление на Кубке мира-2019/20.

«Возможно, Саша пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Он заболел, вопрос его участия стоит открытым. Ничего серьезного нет, скорее всего, простуда. Врачи и специалисты поставят диагноз, скажут о серьезности заболевания. Сегодня я еще поговорю с Сашей, обсудим», – приводит слова Касперовича РИА «Новости».

8 марта Логинов пропустил масс-старт в чешском Нове-Место.

На чемпионате мира-2020 Логинов выиграл спринт и взял бронзу вгонке преследования.

Заключительные этапы сезона пройдут в финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Осло (20-22 марта).

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