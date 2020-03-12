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Залетай на биатлонный спринт в Контиолахти – его пока даже не отменили

Залетай на биатлонный спринт в Контиолахти – его пока даже не отменили
Валерия Кукалева

27 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

За Россию бегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили.

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