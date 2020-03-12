Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

26-летний спортсмен преодолел 7,5-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами за 22:27.8, не допустив ни одного промаха. Вторым стал француз Мартен Фуркад, также прошедший дистанцию без осечек на стрельбе. Его отставание от лидера – 21,1 секунды.

Третье место занял соотечественник Фуркада Эмильен Жаклин. С чистой стрельбой он проиграл Бё 22,3 секунды. Четвертым стал Ветле Шостад Кристиансен, топ-5 замкнул Тарьей Бё.

Лучшим из сборной России оказался Матвей Елисеев. Без промахов он финишировал 14-м с отставанием в 58,7 секунды. Александр Логинов один раз промазал из положения лежа и стал 18-м.

Гонка проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене отменен.

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