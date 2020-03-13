Немецкая биатлонистка Дэнис Херрманн стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 километров на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Херрманн допустила один промах и опередила ставшую второй соотечественницу Франциску Пройс на 20,1 секунды. Третьей финишировала Тириль Экхофф из Норвегии, которая с двумя неточными выстрелами проиграла победительнице 32,3 секунды.

Лидер Кубка мира Доротея Вирер оказалась только 19-й. Лучшая из представительниц России – Лариса Куклина. Она без промахов уступила Херрманн 47,9 секунды.

В субботу и воскресенье в Контиолахти должны состояться пасьюты и эстафеты, но пока неизвестно, не будут ли эти старты отменены.

На неделе организаторы приняли решение не проводить заключительный этап в Холменколлене.

Заключительный этап КМ по биатлону в Холменколлене отменен из-за коронавируса

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