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Херрманн выиграла последний спринт сезона, Куклина – седьмая

Херрманн выиграла последний спринт сезона, Куклина – седьмая
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Вирер не вошла в десятку и подпустила Экхофф в Кубке мира.

Немецкая биатлонистка Дэнис Херрманн стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 километров на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Херрманн допустила один промах и опередила ставшую второй соотечественницу Франциску Пройс на 20,1 секунды. Третьей финишировала Тириль Экхофф из Норвегии, которая с двумя неточными выстрелами проиграла победительнице 32,3 секунды.

Лидер Кубка мира Доротея Вирер оказалась только 19-й. Лучшая из представительниц России – Лариса Куклина. Она без промахов уступила Херрманн 47,9 секунды.

  • В субботу и воскресенье в Контиолахти должны состояться пасьюты и эстафеты, но пока неизвестно, не будут ли эти старты отменены.
  • На неделе организаторы приняли решение не проводить заключительный этап в Холменколлене.

Заключительный этап КМ по биатлону в Холменколлене отменен из-за коронавируса

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