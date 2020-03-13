Биатлонный сезон-2019/20 завершится двумя гонками преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Пресс-служба Международного союза биатлонистов объявила в твиттере, что старты в воскресенье, 15 марта, отменены из-за угрозы вируса COVID-19. В последний день финского этапа должны были состояться одиночная и классическая смешанная эстафеты.

Это решение принято после обсуждения с тренерами всех национальных сборных. Соревнования в Контиолахти проходят без зрителей при пустых трибунах, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

Мужской пасьют пройдет завтра, 14 марта, в 15:45 по московскому времени, женский – в 17:45 мск.

Лидерами общего зачета Кубка мира остаются Мартен Фуркад и Доротея Вирер.

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