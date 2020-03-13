Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.

«Мое желание проявить лучшие качества и взобраться на вершину всегда остается со мной. Но остальная часть меня теперь должна идти другими путями и выражаться другими способами. Время сказать «Прощай». Спасибо вам за это путешествие», – написал Фуркад в фейсбуке.

Таким образом, гонка преследования на заключительном этапе Кубка мира-2019/20 в Контиолахти станет последней в карьере 31-летнего француза.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.

Ему принадлежит рекорд по победам в Кубках мира – с 2012 по 2018 гг. Мартен становился сильнейшим биатлонистом планеты семь раз подряд.

Фуркад: «Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере