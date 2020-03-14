14 марта закончит карьеру великий французский биатлонист Мартен Фуркад. Ему 31 год, и последней гонкой для него станет пасьют в Контиолахти. Он выиграл семь «Больших хрустальных глобусов», пять золотых олимпийских медалей и вошел в историю.

За несколько часов до финального старта Мартен опубликовал в фейсбуке письмо, в котором попрощался со спортом. Вот оно.

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Мартен Фуркад, ФранцияGetty Images

Есть вещи, переворачивающие жизнь.

Я часто спрашивал себя, был ли одним из таких момент, когда впервые встал на лыжи. 30 лет назад, мои родные Пиренеи. Кажется, я просто катился по тропе, проторенной братом Симоном, как и многие младшие братья. Очень вдохновился тем ощущением скольжения и счастья вовлечения в эту необычную среду. Мне понравилось. Очень сильно понравилось.

Шаг за шагом, благодаря судьбоносным встречам и удовлетворению вкуса к соревнованиям, я нашел собственную лыжню. Ту, которая сформировала меня как спортсмена, но больше всего как человека. Ту, что помогла проверить себя. Узнать, кто я такой. Сделать меня.

От Ванкувера до Осло, соревнуясь с Уле-Айнаром Бьорндаленом, Эмилем Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемппом, Йоханнесом Бё и другими соперниками (слишком много, чтобы перечислить), я осуществил все мечты и пережил самые потрясающие эмоции. Сражался и побеждал. Тоже сдавал. Падал и поднимался.

Мартен Фуркад и Антон ШипулинGetty Images

Но несмотря ни на что, я рос. И имел невероятную возможность видеть, как растет мой вид спорта. От необычайной телевизионной аудитории до успеха этапа Кубка мира в Ле Гран-Борнане я пережил замечательный подъем во Франции и других странах. Спорт, который я люблю, которому посвятил прекрасную часть жизни и который в ответ дал мне все.

Я мог бы закончить на следующий день после Олимпиады-2018 с тремя новыми золотыми медалями. Но я все еще должен был идти по той самой лыжне. В прошлом году она хорошо меня расшатала, но эта турбулентность сделала меня даже сильнее, чем прежде. У меня не было опыта подобной устойчивости до тех пор, пока я не взял еще два титула на ЧМ-2020. Сначала в личной гонке, а потом в команде. С Эмильеном, Кентеном и Симоном, с Фабьеном и Антоненом. Со всей сборной. Спасибо всем, кто был до нас и будет после.

Оглядываясь на эти моменты совместного счастья, я понимаю, что это самый сложный вызов в карьере. Понимаю, что последняя миссия выполнена, как бы ни закончился сезон. Желание становиться лучше и покорять новые вершины всегда останется со мной.

Но мое развитие как человека и отца продолжится по-другому и через другие способы самовыражения. Страсть к спорту никуда не делась. Любовь к спорту в целом, ценности побед и уважения к другим велика, как никогда. Именно в этой вселенной я хочу выражать себя, вкладывать, делиться знаниями.

Когда говорю «Прощай», я сильно тронут, но удивительно спокоен. Помню места, лица и эмоции, сопровождавшие карьеру. Сомнения и испытания, которые преодолел. Мечты, которые стали реальностью. Я оставляю часть жизни и при этом воодушевлен тем, что мне еще предстоит.

Мартен Фуркад, ФранцияGetty Images

Хочу дать больше тем, кто так сильно мне помогал. За 20 лет в биатлоне я усвоил, что отношения – важная составляющая того, что мы есть. Хочу поблагодарить семью и в особенности жену с дочерьми за их жертвы и безусловную любовь. Спасибо родителям за то, что приняли мой выбор. Братьям за то, что подталкивали меня – каждый по-своему сделал меня лучше.

Спасибо соперникам и друзьям по сборной. Спасибо команде (тренерам и физиотерапевтам), что были со мной, будто выходите вместо меня на старт. Спасибо партнерам за то, что сделали это возможным. Журналистам, что освещали наши достижения.

Наконец спасибо вам всем – во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и где бы вы ни были. Спасибо за мотивацию, поддержку и любовь. Вы превратили индивидуальную карьеру в наше общее приключение.

Пришла пора прощаться. Спасибо за это путешествие.

Мартен.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.

Ему принадлежит рекорд по победам в Кубках мира – с 2012 по 2018 гг. Мартен становился сильнейшим биатлонистом планеты семь раз подряд.

В Контиолахти отменили обе эстафеты – сезон завершится в субботу двумя пасьютами

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