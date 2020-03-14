Скомканная концовка зимнего сезона преподнесла еще один грустный сюрприз – вечером перед последней мужской гонкой этапа в Контиолахти объявил о завершении карьеры великий французский биатлонист Мартен Фуркад: семикратный победитель общего зачета Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и обладатель многочисленных рекордов – официальных и не очень.

«Мое желание проявить лучшие качества и взобраться на вершину всегда остается со мной. Но остальная часть меня теперь должна идти другими путями и выражаться другими способами. Время сказать «Прощай». Спасибо вам за это путешествие», – написал 31-летний Фуркад в фейсбуке.

От серебра масс-старта в Ванкувере-2010 до марта-2020 прошло десять лет, и нельзя сказать, что золотоносный путь Мартена был тернистым. В солнечной Канаде Фуркад пришел вторым вслед за Евгением Устюговым (возможно, скоро ему перейдет золото) и скромно радовался первой медали главного старта, а с болельщицкой стороны его успех казался шоком. Сейчас представить это странно, но тогда флагманом виделся старший брат Симон, уже имевший золото смешанной эстафеты с ЧМ-2009. Успех младшего словно стал для него триггером, и все резко поменялось.

Братья ФуркадыGetty Images

В сезоне-2010/11 Мартен заехал в тройку общего зачета и взял первое золото ЧМ, а потом началось его семилетнее царствование – норвежцы укалывали француза лишь точечно на главных стартах, редкие поражения на Кубке мира наносил Антон Шипулин. Его рекорды по победам, подиумам и «Хрустальным глобусам» кажутся нереальными и заставляют думать, что это был киборг-терминатор, а не человек. Непокоренными остались победы Уле-Айнара Бьорндалена, а Йоханнес Бё в сезоне-2018/19 обошел Фуркада по кубковым победам за один сезон.

В планы француза вмешивался мононуклеоз, но ему никто не поверил. Прочитав описание болезни на Википедии, хочется немедленно лечь в могилу, но Мартен спокойно взял очередной «БХГ». У него вылетел только прошлый сезон: та зима стала звездной для Бё. Он разозлился, пообещал вернуться таким же сильным, как всегда, и у него почти получилось. Фуркад снова был на прежнем уровне, но его не хватало для очной победы над Йоханнесом, а быть вторым французскому биатлонисту не хочется. Он уходит.

Мартен – очень честолюбивый и беспринципный спортсмен. Его победный жест на последнем огневом рубеже бесил конкурентов и фанатов других команд, а Фуркад наслаждался своей непобедимостью и неповторимостью. Он тесно бодался с соперниками на последнем круге – не всегда в рамках правил, но IBU никогда не трогал небожителей. Самый одиозный поступок в биографии Мартена – толчок Александра Логинова на ЧМ-2017. Саша как раз вернулся после допинговой дисквалификации, и Фуркад не мог стерпеть бывшего нарушителя на одной трассе с собственной безупречной персоной. Он сбил Логинова с ног на передаче эстафеты, а потом демонстративно покинул цветочную церемонию, когда российская команда отказалась пожать ему руку.

Но судьба сыграла ироничный твист – Фуркад не уходит объектом ненависти со стороны любителей русского биатлона. Он уходит уважаемой легендой, и косвенная причина – тот же Логинов. Когда после победы на ЧМ-2020 норвежцы и швед Самуэльссон люто захейтили Александра, Мартен занял единственно правильную нейтральную позицию. И недовольство его позерством, прошлогодними высказываниями и другими делишками – все это волной перелетело на Йоханнеса и его старшего брата, а Мартену остался респект.

В последней гонке сезона он будет преследовать Бё со второго места, и расположение всех болельщиков, кроме норвежских, будет с ним. Гандикап француза – всего 10 очков, а Йоханнес быстр и силен. Звезды должны придумать какой-то бешеный сценарий, чтобы Фуркад поднял над головой восьмой Кубок мира. Но когда, если не сейчас?

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