Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала завершение карьеры французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, с которым недавно спорила через медиа.

«Может, это его Резцова напугала? Если честно, не знаю, почему он тогда так завелся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации. Мне просто было обидно, что он на нас баллоны катит, а все остальные вокруг, получается, чистые и пушистые. Поверьте мне, многие спортсмены грешны.

Для меня они не авторитеты. Вот Раиса Сметанина – да, она действительно великая спортсменка, сейчас таких нет. И я не могу поверить, что все вокруг такие честные и осуждать надо только нас, а там таких проблем нет. Не думаю, что во всем виноваты одни только мы», – цитирует 55-летнюю Резцову ТАСС.

Бывшая спортсменка перед ЧМ-2020 заявила, что Фуркад побеждает с помощью медицинской поддержки. Француз задумался о подаче иска в суд.

13 марта Мартен объявил о завершении спортивной карьеры.

Благодаря Логинову Фуркад уходит уважаемой легендой. Все хейтеры переметнулись к братьям Бё

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте