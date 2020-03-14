Бывший российский биатлонист Антон Шипулин обратился к французу Мартену Фуркаду после его объявления о завершении карьеры.

«Ты великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием.

Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом!», – написал 32-летний Шипулин.

«Спасибо, Антон, за все классные противостояния», – ответил Фуркад в комментариях.

Шипулин официально объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Фуркад – семикратный обладатель «БХГ». Он имеет шансы заработать и восьмой – в 15:45 залетай на онлайн-трансляцию пасьюта в Контиолахти.

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