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Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но уступил «БХГ» Йоханнесу
Спасибо, Мартен!
В Контиолахти (Финляндия) завершилась последняя мужская гонка сезона – пасьют на 12,5 км. Победителем стал француз Мартен Фуркад, который накануне объявил о завершении карьеры.
Фуркад прошел дистанцию с тремя промахами. Вторым финишировал его соотечественник Кентен Фийон-Майе, который отстал на 2,9 секунды и промазал дважды. Третий – Эмилен Жаклин (+4,5 и четыре промаха). Йоханнес Бё финишировал на четвертом месте.
Александр Логинов стал седьмым, Евгений Гараничев замкнул топ-15, Карим Халили с безупречной стрельбой стал 25-м.
- Обладателем «Большого Хрустального глобуса» после вычета очков второй год подряд стал Йоханнес Бё.
- Сезон завершится женской гонкой преследования – лайв тоже будет.
Благодаря Логинову Фуркад уходит уважаемой легендой. Все хейтеры переметнулись к братьям Бё