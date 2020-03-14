Вынужденно последняя мужская гонка сезона-2019/20 стала последней гонкой Мартена Фуркада и нереальной рубкой великого француза за восьмой «Большой Хрустальный глобус» с Йоханнесом Бё.

Пасьют изобиловал неожиданными поворотами. Победа в общем зачете виртуально переходила от одного к другому и все-таки досталась норвежцу, который по чистому счету набрал меньше очков. У биатлона есть странное и отчасти дурацкое правило – по окончании сезона из итоговой суммы у всех вычитаются две худшие гонки сезона. Такого нет ни в лыжах, ни в горнолыжке – только в биатлоне.

Это правило и спасло Йоханнесу «БХГ». Он полностью пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге (четыре личные гонки) из-за рождения сына, а у Мартена вычли существенные 56 очков за стабильные 12-е и 14-е места. IBU сам не знает, что делать с этим правилом: когда-то отнимали три гонки, когда-то его вовсе отменяли. Неофициально считается, что вычет идет ради уравнения шансов, но перед стартом сезона биатлонисты и так находятся в равных условиях. Неправильный выбор стартовой группы, плохо готовые лыжи – это ошибки спортсменов и их команд.

Чтобы уйти с восьмым «БХГ», Фуркаду нужно было побеждать при условии пятого места Бё (и ниже). Быть вторым – если Йоханнес седьмой и так далее. Мартен выиграл красиво и безоговорочно, на втором и третьем местах его поддержали соотечественники Кентен Фийон-Майе и Эмилен Жаклин, а норвежец на тоненького, тютелька в тютельку въехал четвертым. Финишируй он пятым – «Глобус» был бы французским.

В целом по сезону Йоханнес выглядел сильнее и стабильнее Мартена. Он безусловно заслужил «БХГ», но по чисто набранным очкам сезон выиграл француз. То, что Йоханнеса не было на этапах в Германии, должно быть проблемами исключительно Йоханнеса.

Йоханнес БёGetty Images

История Мартена Фуркада в биатлоне закольцевалась нереально красиво. 14 марта 2010 года он, уже имея серебро Олимпийских игр, впервые победил на Кубке мира – в гонке преследования Контиолахти. 14 марта 2020 года Фуркад провел последнюю гонку и победил в последний раз. В гонке преследования в Контиолахти. К сожалению, без оваций благодарных зрителей, но с поздравлениями от коллег и шампанским.

Спасибо, Мартен!

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