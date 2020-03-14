Биатлонный сезон завершился женской гонкой преследования в Контиолахти, которую выиграла француженка Джулия Симон.

Победительница допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла швейцарка Селина Гаспарин, отставшая на 17.3 секунды и допустившая четыре промаха. Третья – итальянка Лиза Виттоцци (+20.9 и четыре промаха). Финка Кайса Макарайнен в последней гонке в карьере финишировала в шаге от пьедестала.

Лариса Куклина финишировала 13-й с четырьмя промахами.

«Большой Хрустальный глобус» достался Доротее Вирер – она стала 11-й.

Мужская гонка завершилась победой Мартена Фуркада, «БХГ» достался Йоханнесу Бё.

Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё

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