Трехкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Кайса Макарайнен объявила о завершении спортивной карьеры.

«Впервые пришла на биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. И сегодня моя международная карьера вдруг завершится здесь же. Совсем не так, как я хотела или планировала, при пустых трибунах, но мы не в силах ничего не сделать.

Рассудительно приняла это решение, хотя оно получилось эмоциональным, и этот сезон получился сложным. Но не стоит отбрасывать все хорошее, что биатлон мне дарил в прошлом.

Сегодня я от всего сердца буду наслаждаться последней гонкой Кубка мира с моими замечательными коллегами. Только один пасьют с моим участием, девчонки!

Когда мир вернется в нормальное состояние, надеюсь, у меня будет возможность встретиться еще раз с моими болельщиками», – написала 37-летняя спортсменка в инстаграме.

Макарайнен трижды выигрывала Кубок мира – в сезонах-2010/11, 2013/14 и 2017/18. Она также один раз становилась чемпионкой планеты – на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске в гонке преследования.

В гонке преследования в Контиолахти, которая станет последним стартом финки, Макарайнен уйдет на дистанцию 18-й с отставанием от лидера в 1:18 минуты.

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