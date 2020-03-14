Итальянская биатлонистка Доротея Вирер второй год подряд стала обладательницей Кубка мира.

Она завершила гонку преследования на 11-м месте и набрала 793 очка. Это на семь баллов больше, чем у Тириль Экхофф. Норвежская спортсменка лидировала в пасьюте после трех огневых рубежей, но допустила три промаха и приехала на финише 10-й.

На третьем месте в тотале – немка Дэнис Херрманн. Лучшая из сборной России Екатерина Юрлова-Перхт заняла 17-ю позицию.

Вирер шла первой в зачете «Большого хрустального глобуса» и опережала Экхофф на 28 очков, но после вычета двух худших результатов преимущество сокращалось всего до восьми баллов.

Доротея стала первой биатлонисткой с 2002 года, которая защитила Кубок мира. 18 лет назад шведка Магдалена Форсберг выдала серию из шести «БХГ» подряд.

Итальянка сравнялась по выигранным «Глобусам» со шведкой Эвой Корпелой и Анфисой Резцовой из России.

Симон выиграла пасьют, Макарайнен – четвертая в своей последней гонке

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