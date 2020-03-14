Биатлонисты, тренеры и сервисмены сборной Франции устроили символическую акцию в честь завершившего карьеру Мартена Фуркада.

Они все вместе сомкнули руки друг с другом, а семикратный обладатель Кубка мира прыгнул на партнеров с верхней ступени пьедестала.

Члены «Ле Блё» один раз покачали Фуркада, но после второго уронили 31-летнего биатлониста. Непострадавший Мартен лежал на снегу и смеялся вместе со всеми.

Чемпиона подняли на ноги, он показал остальным жестом, что не получил повреждений и нормально себя чувствует.

Фуркад победил в гонке преследования в финском Контиолахти спустя ровно десять лет после первой победы. Но в общем зачете Кубка мира-2019/20 Мартен занял второе место, проиграв Йоханнесу Бё.

Француз владеет рекордом по победам в «Большом хрустальном глобусе», он пять раз становился олимпийским чемпионом.

Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё

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