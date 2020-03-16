Российский биатлонист Карим Халили опубликовал трогательное обращение к закончившему карьеру Мартену Фуркаду и получил от него ответ.

«14 марта 2010 года, Контиолахти. Ты только что впервые выиграл на Кубке мира. Я – обычный 11-летний парень, фанат биатлона. Прошло 10 лет. 14 марта 2020 года, снова Контиолахти. Ты стал легендой мирового биатлона, я – новичок сборной России. Мы соревновались на одной трассе. Ты опять победил, а я стал 25-м.

Оба пути заняли 10 лет и привели нас в одно и то же место в одно и то же время... Такое классное совпадение. Я многому у тебя научился. Спасибо, Мартен, за вклад в биатлон! Сожалею только об одном – я не смог тебя обыграть», – написал Халили и выложил коллаж из совместных фото с французом: свежих и 10-летней давности.

На следующий день сам Фуркад ответил в комментариях: «Невероятная история! Всего тебе наилучшего».

Французский биатлонист выиграл последнюю гонку в карьере – пасьют на этапе в Контиолахти. Он стал вторым в общем зачете Кубка мира, уступив два балла Йоханнесу Бё.

Для Халили 25-е место стало лучшим личным результатом. В эстафете он становился четвертым.

Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё

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