23-летний Легрейд не допустил ни одного промаха на четых огневых рубежах и поднялся на высшую ступень пьедестала в пятой для себя кубковой гонке. Вторым стал Йоханнес Бё с одним промахом (плюс 19,6 секунды), третье место занял немец Эрик Лессер, также промазавший один раз (плюс минута и 3,6 секунды).