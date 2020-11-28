Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
23-летний Легрейд не допустил ни одного промаха на четых огневых рубежах и поднялся на высшую ступень пьедестала в пятой для себя кубковой гонке. Вторым стал Йоханнес Бё с одним промахом (плюс 19,6 секунды), третье место занял немец Эрик Лессер, также промазавший один раз (плюс минута и 3,6 секунды).
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Лучшим из сборной России стал Александр Логинов, который занял десятое место с двумя промахами. Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко не попали в топ-20.
- Антон Бабиков и Евгений Гараничев не участвовали в гонке, так как находятся на карантине.
- Бабиков сдал положительный тест, Гараничев угодил в изоляцию из-за контакта с ним.
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