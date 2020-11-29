Артема Истомина из тренерского штаба сборной России по биатлону призвали в армию перед стартом сезона-2020/21.
Об этом сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев. 25-летний Истомин с 2018 года занимает пост ассистента старшего тренера. До этого он завершил карьеру биатлониста по медицинским показателям.
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