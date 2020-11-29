Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.
27-летний победитель не допустил ни одного промаха и был быстрейшим на дистанции. Оставшиеся места на призовом подиуме достались шведам. Вторым стал Себастьян Самуэльссон с одним промахом и отставанием в 44,1 секунды, третий – Мартин Понсилуома, который также на закрыл одну мишень. Понсилума уступил 47,9 секунды.
Контиолахти
Лагрейд сенсационно выиграл у Бё индивидуалку, Логинов – десятый
Лучшим из сборной России снова стал Александр Логинов, занявший 12-е место с промахом на стойке. Матвей Елисеев стал 14-м, Эдуард Латыпов замкнул топ-20.
- Биатлонная программа уикенда завершится женским спринтом.
- В индивидуальной гонке Бё был вторым, проиграв соотечественницу Стурле Лагрейду.
Биатлон
IBU не внес Логинова в список фаворитов. Его опять притесняют?
Биатлон
Логинов: «После ухода Фуркада станет менее интересно. Это было большое соперничество»