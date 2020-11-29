27-летний победитель не допустил ни одного промаха и был быстрейшим на дистанции. Оставшиеся места на призовом подиуме достались шведам. Вторым стал Себастьян Самуэльссон с одним промахом и отставанием в 44,1 секунды, третий – Мартин Понсилуома, который также на закрыл одну мишень. Понсилума уступил 47,9 секунды.