Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

27-летний победитель не допустил ни одного промаха и был быстрейшим на дистанции. Оставшиеся места на призовом подиуме достались шведам. Вторым стал Себастьян Самуэльссон с одним промахом и отставанием в 44,1 секунды, третий – Мартин Понсилуома, который также на закрыл одну мишень. Понсилума уступил 47,9 секунды.

Контиолахти
Лагрейд сенсационно выиграл у Бё индивидуалку, Логинов – десятый
ДЕНЬ НАЗАД

Лучшим из сборной России снова стал Александр Логинов, занявший 12-е место с промахом на стойке. Матвей Елисеев стал 14-м, Эдуард Латыпов замкнул топ-20.

  • Биатлонная программа уикенда завершится женским спринтом.
  • В индивидуальной гонке Бё был вторым, проиграв соотечественницу Стурле Лагрейду.

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