Биатлонный сезон перемахнул только на вторую неделю, а в сборной России уже скандал – болельщики обсуждают эмоциональное интервью Евгении Павловой после спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти. Биатлонистка заняла 44-е место с тремя промахами и пришла в микст-зону совершенно разбитой.

«Я не знаю, что было со стрельбой. Спросите у Леши Волкова – он же тренер по стрельбе. Я не понимаю, что происходит, я не могу объяснить, уже до слез доходит. Ничего не пытались переделывать. Я пришла в команду – мне стало некомфортно, не знаю почему. Не понимаю, что происходит. Это мой ответ», – сказала 27-летняя Павлова в эфире «Матч ТВ».

Биатлон «Не знаю, что со стрельбой, спросите тренера». Павлова сказала, что ей некомфортно в сборной России 12 ЧАСОВ НАЗАД

Последний пассаж был адресован интервьюеру Дмитрию Занину, который задавал вопросы в надежде получить более конкретные ответы.

«Я пропустила весь прошлый год. На меня вы давите, как будто я здесь всех выносила. Мне в этом году некомфортно, мне надо привыкнуть к такой обстановке», – заявила биатлонистка.

Бригада Дмитрия Губерниева попыталась выяснить, что Павлова имела в виду под отсутствием комфорта, – но Светлана Миронова, которая подошла к журналистам следующей, не смогла сказать, что не устраивает подругу по команде. «Абсолютно не понимаю, о чем речь у Павловой. На мой взгляд, у нас атмосфера дружелюбная, все комфортно в коллективе. Для меня все хорошо», – ответила Светлана, которая стала лучшей в составе сборной России, замкнув топ-10.

И все-таки что Павлова имела в виду?

Вернувшись в гостиницу и успокоившись, Евгения дала объяснения Sports.ru и добавила, что берет карантин от интервью.

«Меня год не было в команде, межсезонье я тренировалась одна, без спарринг-партнеров, массажиста, доктора, работала совсем по-другому. Вернулась в команду – у меня появился дискомфорт в стрельбе. Мне комфортно в команде, меня устраивают тренеры, ни к кому нет претензий, все нормально общаются.

Ульяна Кайшева и Евгения Павлова Фото: Imago

Я на эмоциях сказала: меня не устраивает моя стрельба, и я не понимаю, что с ней. В ответ начинается: ты везде всех выносила, такая хладнокровная, стрелок от бога, мы тобой восхищались... Люди, меня не было в команде в прошлом году. Я пахала весь год, чтобы отобраться. Вернулась – и идет давление. Прихожу на интервью чуть ли не в слезах, и меня начинают вопросами заводить: а почему? А тебе некомфортно?

Общение в команде есть, надо разбираться в самой себе. Дело в моей голове, надо разобраться, найти себя. Наверное, пока побуду в карантине для интервью».

Губерниев отреагировал

Комментатор биатлона на «Матче» подтвердил дальнейшее нежелание Павловой общаться с журналистами – она лично написала об этом Занину, который, видимо, задавал вопросы слишком настойчиво.

«Проклятый Занин виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова... Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй... Может, сначала надо думать и лишь потом говорить? Женя, мы –телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев.

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