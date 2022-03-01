С 3 по 6 марта в финском Контиолахти пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. На соревнованиях мы не увидим сборную России: СБР сделал официальное заявление о том, что российские биатлонисты пропустят оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне из-за неприемлемости нейтрального статуса команды.

На соревнованиях попадали под запрет российский флаг и гимн, также биатлонисты не смогли бы получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР решил не принимать участия в гонках и обратиться в суд.

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Александр Логинов Фото: Getty Images

Биатлон Фийон-Майе: «Сезон – это соревнования Украины, России и всего мира» 27/02/2022 В 09:00

Расписание трансляций на Eurosport

3 марта (четверг)

Эстафета, женщины – Eurosport 1, 16:20 (мск)

4 марта (пятница)

Эстафета, мужчины – Eurosport 1, 16:20 (мск)

Кентен Фийон-Майе Фото: Getty Images

5 марта (суббота)

Спринт, женщины – Eurosport 2, 14:35 (мск)

Спринт, мужчины – Eurosport 2, 17:20 (мск)

6 марта (воскресенье)

Гонка преследования, женщины – Eurosport 1, 14:35 (мск)

Гонка преследования, мужчины – Eurosport 1, 16:30 (мск)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Драммене и Осло можно посмотреть здесь.

Биатлон Российские биатлонисты пропустят этапы КМ из-за нейтрального статуса 26/02/2022 В 17:22