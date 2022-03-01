С 3 по 6 марта в финском Контиолахти пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. На соревнованиях мы не увидим сборную России: СБР сделал официальное заявление о том, что российские биатлонисты пропустят оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне из-за неприемлемости нейтрального статуса команды.
На соревнованиях попадали под запрет российский флаг и гимн, также биатлонисты не смогли бы получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР решил не принимать участия в гонках и обратиться в суд.

Александр Логинов

Фото: Getty Images

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Расписание трансляций на Eurosport

3 марта (четверг)
  • Эстафета, женщины – Eurosport 1, 16:20 (мск)
4 марта (пятница)
  • Эстафета, мужчины – Eurosport 1, 16:20 (мск)

Кентен Фийон-Майе

Фото: Getty Images

5 марта (суббота)
  • Спринт, женщины – Eurosport 2, 14:35 (мск)
  • Спринт, мужчины – Eurosport 2, 17:20 (мск)
6 марта (воскресенье)
  • Гонка преследования, женщины – Eurosport 1, 14:35 (мск)
  • Гонка преследования, мужчины – Eurosport 1, 16:30 (мск)
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Драммене и Осло можно посмотреть здесь.
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