С 3 по 6 марта в финском Контиолахти пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. На соревнованиях мы не увидим сборную России: СБР сделал официальное заявление о том, что российские биатлонисты пропустят оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне из-за неприемлемости нейтрального статуса команды.
На соревнованиях попадали под запрет российский флаг и гимн, также биатлонисты не смогли бы получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. СБР решил не принимать участия в гонках и обратиться в суд.
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Александр Логинов
Фото: Getty Images
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Расписание трансляций на Eurosport
3 марта (четверг)
- Эстафета, женщины – Eurosport 1, 16:20 (мск)
4 марта (пятница)
- Эстафета, мужчины – Eurosport 1, 16:20 (мск)
Кентен Фийон-Майе
Фото: Getty Images
5 марта (суббота)
- Спринт, женщины – Eurosport 2, 14:35 (мск)
- Спринт, мужчины – Eurosport 2, 17:20 (мск)
6 марта (воскресенье)
- Гонка преследования, женщины – Eurosport 1, 14:35 (мск)
- Гонка преследования, мужчины – Eurosport 1, 16:30 (мск)
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжам в Драммене и Осло можно посмотреть здесь.
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