Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды. Они использовали лишь четыре дополнительных патрона и ни разу не отправлялись на штрафной круг.
За Норвегию бежали Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Ингрид Ландмарк Тандреволд.
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Вторыми финишировали шведки, которые уступили победителю 37,7 секунды. У них восемь промахов и ноль штрафных кругов. Тройку замкнули представительницы сборной Италии: у них минута отставания и семь дополнительных патронов.
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Сборная Франции была дисквалифицирована. Жюстин Бреза-Буше, выступавшая на третьем этапе, во время стрельбы использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки, что запрещено правилами IBU.
Перед гонкой Франция возглавляла эстафетный зачет.
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