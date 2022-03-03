Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды. Они использовали лишь четыре дополнительных патрона и ни разу не отправлялись на штрафной круг.

За Норвегию бежали Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Ad

Вторыми финишировали шведки, которые уступили победителю 37,7 секунды. У них восемь промахов и ноль штрафных кругов. Тройку замкнули представительницы сборной Италии: у них минута отставания и семь дополнительных патронов.

Контиолахти Главное об этапе в Контиолахти. Соревнования без России 01/03/2022 В 16:04

Сборная Франции была дисквалифицирована. Жюстин Бреза-Буше, выступавшая на третьем этапе, во время стрельбы использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки, что запрещено правилами IBU.

Биатлон Биатлонисты из Беларуси выступят на соревнованиях в России ВЧЕРА В 10:36