4 марта в финском Контиолахти прошла мужская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира.

Победила сборная Норвегии в составе Сиверта Баккена, Филипа Андерсена, Стурлы Легрейда и Ветле Кристиансена с результатом – 1:12.06,1 (0+7).

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Второй финишировала Швеция, за которую бежали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, они отстали на 10,6 секунды от победителей (0+10).

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Тройку замкнула Франция, ее представляли Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе – +12,4 (0+7).

Сборная России не принимала участия в соревнованиях.

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