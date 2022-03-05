Олимпийская чемпионка-2018 в лыжном спринте Стина Нильссон выиграла бронзовую медаль спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Нильссон отстала от лидера 5,2 секунды. Первое место заняла немка Дениз Херрман, а серебряную медаль забрала Тириль Экхофф (+5,0). Российские биатлонистки в этапе Кубка мира участия не принимают.

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