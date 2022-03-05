На этапе Кубка мира в Контиолахти 5 марта состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу праздновал француз Кентен Фийон-Майе, опередивший норвежца Филипа Андерсена, который финишировал вторым, и немца Йоханнеса Кюна, замкнувшего тройку призеров.

Сборная России не принимала участия в соревнованиях.

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Десятка сильнейших выглядит так:

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1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 23:21,0 (0)

2. Филип Андерсен (Норвегия) – +18,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) – +29,7 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) – +31,2 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +32,4 (2)

6. Эмильен Жаклин (Франция) – +34,3 (2)

7. Филипп Наврат (Германия) – +34,8 (1)

8. Лукас Хофер (Италия) – +42,5 (1)

9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – +43,5 (0)

10. Симон Эдер (Австрия) – +44,7 (0)

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