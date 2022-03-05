На этапе Кубка мира в Контиолахти 5 марта состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу праздновал француз Кентен Фийон-Майе, опередивший норвежца Филипа Андерсена, который финишировал вторым, и немца Йоханнеса Кюна, замкнувшего тройку призеров.
Сборная России не принимала участия в соревнованиях.
Ad
Десятка сильнейших выглядит так:
Биатлон
Фийон-Майе: «Сезон – это соревнования Украины, России и всего мира»
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 23:21,0 (0)
2. Филип Андерсен (Норвегия) – +18,3 (0)
3. Йоханнес Кюн (Германия) – +29,7 (1)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) – +31,2 (1)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +32,4 (2)
6. Эмильен Жаклин (Франция) – +34,3 (2)
7. Филипп Наврат (Германия) – +34,8 (1)
8. Лукас Хофер (Италия) – +42,5 (1)
9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – +43,5 (0)
10. Симон Эдер (Австрия) – +44,7 (0)
Стина Нильссон взяла бронзу на этапе Кубка мира в Контиолахти, Дениз Херрман победила
Биатлонисты из Беларуси выступят на соревнованиях в России
Пекин-2022
Фийон-Майе обогнал Фуркада по призовым. Сорвал рекордный чек на ОИ
Пекин-2022
В номере Самуэльссона в Олимпийской деревне засорился унитаз
Реклама
Ad
Реклама
Ad