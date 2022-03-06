Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Стартовав со второго места, она допустила два промаха на последнем огневом рубеже и показала время 31:40,8. Второй стала итальянка Доротея Вирер, которая отстреляла на ноль и поднялась на подиум с 17-го места. Ее отставание от Экхофф – 15,9 секунды. Третье место заняла победительница спринта, Дениз Херманн из Германии. Она допустила три промаха и проиграла норвежке 19,5 секунды.

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В топ-10 также расположились Марте Ройселанн (Норвегия), Каролин Кноттен (Норвегия), Анаис Шевалье (Франция), Йессика Йислова (Чехия), Франциска Пройсс (Германия), Эльвира Эберг (Швеция) и Дуня Здоуц (Австрия). Сборная России не выступает на заключительных этапах Кубка мира.

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