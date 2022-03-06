Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Вторым финишировал Эрик Лессер (Германия), третьим стал Лукас Хофер (Италия).
Кентен отстоял первое места спринта, допустив всего один промах последним выстрелом из 20. Лессер закрыл все мишени и проиграл победителю 8,2 секунды, Хофер с одним промахом проиграл 8,8. Четвертым стал Эмильен Жаклин (Франция), следом финишировали четверо норвежцев – Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Легрейд, Сиверт Баккен и Филипп Андерсен. Девятое место занял немец Роман Рис, топ-10 замкнул француз Симон Дестьё.
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