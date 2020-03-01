Международный союз биатлонистов выпустил заявление о ситуации с распространением по планете коронавируса.

«IBU внимательнейшим образом следит за поступающими новостями и информации о COVID-19. Обеспечение безопасности и благосостояния наших спортсменов, болельщиков и чиновников имеет первостепенное значение для IBU. Мы стремимся снизить риск, вызванный коронавирусом, и минимизировать возможную отмену наших мероприятий.

Ситуация ухудшилась за последние несколько дней, несколько стран по всему миру сталкиваются с критической ситуацией. Некоторые спортивные события уже отменены, ограничен въезд на ряд территорий. В связи с этим IBU информирует вас о (возможных) последствиях для нашего спорта.

Как регулирующий орган IBU будет следовать правилам и ограничением, наложенным местными властями и международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения.

Любое возможное решение Союза биатлонистов об изменениях в расписание будет принято в соответствии с политикой и запросами местных властей или организаторов. Мы находимся в тесном контакте в оргкомитетами будущих ивентов IBU в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Белоруссии.

По состоянию на 28 февраля соответствующие органы не запрашивали разрешение и не сообщали IBU об отмене каких-либо мероприятий Союза биатлонистов. Подготовка к оставшимся стартам сезона идет в обычном режиме.

Если ситуация изменится, IBU максимально быстро предупредит об этом всех участников. Вероятнее всего, наши соревнования все равно пройдут в той или иной форме», – сказано в пресс-релизе Международного союза биатлонистов.

Из-за симптомов коронавируса у жителя Нове-Место в Чехии могут отменить этап Кубка мира, который запланирован с 5 по 8 марта.

В случае отказа чешской стороны от проведения биатлонных соревнований все сборные, вероятно, сразу отправятся в финский Контиолахти, который стоит в расписании IBU после Нове-Место.

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