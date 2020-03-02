Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоится без присутствия зрителей.

Подобные меры принял Совет безопасности при правительстве республики в понедельник, 2 марта. Решение чиновников объявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Его цитирует агентство CTK.

В воскресенье медицинские тесты подтвердили первые три случая заражения коронавирусом на территории Чехии. Организаторы этапа Кубка мира ожидали прибытие в Нове-Место 30 тысяч зрителей в день. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш заявлял, что на биатлонные соревнования продали билеты на сумму 860 тысяч евро.

Этап в Нове-Место стартует 5 марта и завершится 8 марта.

За четыре дня пройдут шесть гонок Кубка мира – спринты, масс-старты и классические эстафеты у мужчин и женщин.

«За пару дней ситуация ухудшилась». IBU – об отмене этапа в Нове-Место из-за коронавируса

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