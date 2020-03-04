Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни.

«В прошлые выходные подхватила простуду и до сих пор не выздоровела. У меня температура и кашель, обычные симптомы простуды. Надеюсь, это не коронавирус, ха-ха. Держу пальцы скрещенными, чтобы выступить в Холменколлене, но предсказать что-то невозможно. Надеюсь, что скоро вернусь», – цитирует 29-летнюю Ройселанн TV2.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Европе.

Ройселанн на ЧМ-2020 в Антхольце завоевала медали во всех семи гонках.

Этап Кубка мира в Нове-место пройдет без зрителей из-за коронавируса

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