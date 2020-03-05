Немецкая биатлонистка Дэнис Херрманн заняла первое место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2019/20 в Нове-Место в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Херрманн не допустила промахов и показала время 18 минут и 51 секунда. На втором месте финишировала француженка Анаис Бескон (+27,2, 0 промахов), на третьем – чешка Маркета Давидова (+49,7, 1 промах).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова с отставанием от лидера 1.33,3. Юрлова допустила 2 промаха и финишировала 11-й.

Лариса Куклина финишировала 16-й, Ирина Старых – 40-й, Кристина Резцова – 63-й, Ульяна Кайшева – 86-й.

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