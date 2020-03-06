На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошел мужской спринт. Как и все остальные гонки этапа, он состоялся без зрителей.

Победу в 10-километровом старте праздновал Йоханнес Бё. Он не допустил промахов и прошел дистанцию за 24:56.8.

Вторым стал Кентен Фийон-Майе. Он уступил лидеру 22.8 секунд. Третьим к финишу пригнал Тарьей Бё (+1:01.1). Он тоже отработал чисто.

Лучшим из русских биатлонистов стал Эдуард Латыпов. Он допустил два промаха, но классно бежал и финишировал на 17-м месте.

Остальные русские гонщики были безуспешны. Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев не вошли в топ-30. Александр Логинов сделал три промаха на стойке и встал на дистанции, завершив гонку с отставанием в 3 минуты и 41 секунду и местом вне топ-50, как и Саид Халили.

7 марта в Нове-Место пройдут эстафеты. Женщины побегут в 16:00. Мужчины выйдут на старт в 19:00 по Москве.

Завершат этап масс-старты. Женщины начнут в 13:45 8 марта. Мужчины – в 15:45.

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