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На трассу перед Юрловой-Перхт выбежал олень
Своеобразные зрители в Нове-Место все же есть.
Чемпионка мира по биатлону 2015 году Екатерина Юрлова-Перхт поделилась забавным видео со спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Во время гонки трассу прямо перед спортсменкой бегом пересек олень.
- 35-летняя Юрлова-Перхт заняла 11-е место в спринте, став лучшей из сборной России.
- Этап Кубка мира в Нове-Место проходит без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Херрманн привезла ближайшей сопернице почти полминуты и покорила опустевший Нове-Место