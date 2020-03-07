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На трассу перед Юрловой-Перхт выбежал олень

На трассу перед Юрловой-Перхт выбежал олень
Eurosport

44 мин. назад

Своеобразные зрители в Нове-Место все же есть.

Чемпионка мира по биатлону 2015 году Екатерина Юрлова-Перхт поделилась забавным видео со спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Во время гонки трассу прямо перед спортсменкой бегом пересек олень.

  • 35-летняя Юрлова-Перхт заняла 11-е место в спринте, став лучшей из сборной России.
  • Этап Кубка мира в Нове-Место проходит без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Херрманн привезла ближайшей сопернице почти полминуты и покорила опустевший Нове-Место

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