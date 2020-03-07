Женская сборная Норвегии показала лучшее время в эстафете 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.

Каролин Кноттен, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд и Тирил Экхофф откатали за 1:09.14,8 (0+8). Серебро у французских биатлонисток (+28,7 (1+10), третье время показала команда Германии (+57,0 (1+14).

Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова прикатили пятыми, девушки отстали от лидеров на 1.11,7 (1+12).

Эта победа стала седьмой подряд в эстафетах для норвежской команды.

Эстафета была заключительной в текущем сезоне Кубка мира – на последующих этапах эстафетных гонок не будет.

Подделал ли МОК подписи Родченкова в деле русских биатлонисток? Разбираемся, что происходит в CAS

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте