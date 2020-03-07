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Норвегия победила в седьмой эстафете подряд, Россия – пятая
Экхофф с подругами показали класс.
Женская сборная Норвегии показала лучшее время в эстафете 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.
Каролин Кноттен, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд и Тирил Экхофф откатали за 1:09.14,8 (0+8). Серебро у французских биатлонисток (+28,7 (1+10), третье время показала команда Германии (+57,0 (1+14).
Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова прикатили пятыми, девушки отстали от лидеров на 1.11,7 (1+12).
- Эта победа стала седьмой подряд в эстафетах для норвежской команды.
- Эстафета была заключительной в текущем сезоне Кубка мира – на последующих этапах эстафетных гонок не будет.
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