На этапе Кубка мира в Нове-Место завершилась последняя мужская эстафета сезона. Победителями стали норвежские биатлонисты.

Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё прошли гонку с пятью дополнительными патронами. Вторыми стали украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный – они отстали от норвежцев на 23.8 секунды и тоже взяли пять допов. Третьи – шведы Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг и Мартин Понсилуома, которым потребовалось восемь доппатронов (+ один штрафной круг). Их отставание от лидера – 43.3 секунды.

Российские биатлонисты Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили финишировали четвертыми с отставанием в 46.9 секунды и с семью доппатронами.

Латыпов показал лучший ход на этапе, Халили проиграл на финише шведу.

Женская четверка сборной России стала в аналогичной гонке пятой.

Этап в Нове-Место завершится 8 марта двумя масс-стартами.

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