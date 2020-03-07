Мужская сборная России впервые в истории ни разу за сезон не заехала на эстафетный подиум: было пять четвертых мест и одно шестое. Размочить статистику могла гонка в Нове-Место, но лидер команды Александр Логинов остался вне заявки. Объяснение от старшего тренера Сергея Белозерова полностью соответствовало духу русского биатлона последних лет – в эстафете решили попробовать молодых. Наверное, именно поэтому поставили на второй этап 32-летнего Евгения Гараничева, который старше Логинова на четыре года.

Гараничев не провалил эстафету, как и бегущий первым Матвей Елисеев. Но оба делали все слишком средне: средне стреляли (взяли четыре допа), средне бежали (едва переставляли ноги на последнем круге). Евгению и Матвею не хватало лоска и уверенности: их обходили ноунеймы из Чехии и Эстонии, украинцы и белорусы смотрелись на их фоне супертопами, а Гараничев проиграл по скорости даже китайцу.

Начало спасательной операции взял в свои руки Эдуард Латыпов, который весь сезон передвигался по лыжне со скоростью пенсионера, а в Нове-Место вдруг полетел. В спринте он финишировал 17-м и отобрался в масс-старт, а на следующий день не подвел в эстафете. Эдуард выиграл этап по скорости – кинул 8.6 секунды Арнду Пайфферу, 11.1 – Тарьею Бё. Если бы две недели назад кто-то такое представил, его бы сожгли на костре для изгнания демонов абсурда. Латыпов обидно взял все три дополнительных патрона на лежке – это единственное, за что его можно мягко упрекнуть.

Эдуард ЛатыповGetty Images

На последнем этапе стартовал 21-летний Карим Халили и всерьез боролся за второе место. Дебютант заключительного отрезка провел безупречную стрельбу, но опыта, чтобы вырвать медаль, не хватило. Украинец Пидручный и швед Понсилуома – не мастодонты биатлона, но все же чемпион мира и призер этапа Кубка мира, умеющие бороться тактически грамотно.

Это тоже было четвертое место: как на чемпионате мира, как в Эстерсунде, Оберхофе и Рупольдинге – но это было самое драйвовое четвертое место, вернувшее своеобразную веру. Нет, не в российский биатлон – как система он пока безнадежен практически со всех сторон. В спортсменов. Наконец-то и российские болельщики наблюдали, как их соотечественник, парень юниорского возраста, рубится за медаль и на кураже показывает безупречную стрельбу. Не Лаура Дальмайер, не Себастьян Самуэльссон, а Карим Халили: полностью – Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили.

После спринта тренеры снова оправдывались плохим сервисом. «Не можем мы на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок», – сетовал Белозеров. Но Латыпов был девятым по скорости и проиграл менее десяти секунд Тарьею Бё, к концу сезона наконец показав ту форму, которую должен был демонстрировать всю зиму. Очевидно, что только к марту Эдуард отошел от межсезонных нагрузок главного тренера Хованцева. А Халили оказался сообразительным молодым человеком и сбежал тренироваться с лыжниками Егора Сорина. Тренерскому штабу стоит прекратить искать причины неудач в лыжах, патронах, погоде и небесной каре.

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