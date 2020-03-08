Российский биатлонист Александр Логинов 8 марта не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

По информации «Матч ТВ», 28-летний спортсмен не выйдет на старт из-за проблем со здоровьем. Масс-старт начнется в 15:45 по московскому времени.

Россию в масс-старте представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

На этапе в Нове-Место Логинов пробежал спринт и не попал в топ-60 из-за промахов на стойке. В эстафете он не участвовал.

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