Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Он показал время 39:32.7 минуты с тремя промахами на стрельбе.

Серебряная медаль осталась у Эмильена Жаклена. Француз вышел с последней стойки первым, закрыл все 20 мишеней, но проиграл младшему Бё 15.1 секунды.

Бронзу вырвал на финише немец Арнд Пайффер. Он один раз ошибся на стрельбище и уступил Йоханнесу ровно 25 секунд.

Украинец Дмитрий Пидручный остался на четвертой позиции – два промаха, отставание составило 27.9 секунды.

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев занял 16-е место. С двумя штрафными кругами он отстал от победителя на 1:40.9 минуты.

Этой гонкой завершился этап в Нове-Место. Биатлонисты стартуют в финском Контиолахти уже 12 марта.

Финальный масс-старт сезона-2019/20 пройдет в норвежском Холменколлене 22 марта.

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