Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию с одним промахом на последнем огневом рубеже. Второй стала шведка Ханна Эберг, также промахнувшаяся один раз и отставшая на 25.3 секунды от победительницы. Третья – немка Франциска Пройсс. Она зашла на один круг и прошла гонку на 32.4 секунды медленнее Экхофф.

Лариса Куклина финишировала десятой с четырьмя промахами, Екатерина Юрлова-Перхт с аналогичной стрельбой стала 17-й.

Этап в Нове-Место завершится мужским масс-стартом.

Следующий этап состоится в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта.

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