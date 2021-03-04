Женская сборная России заняла седьмое место на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Команда в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой потратила 11 дополнительных патронов и проиграла победителям из сборной Швеции 51,6 секунды.
Сначала сборная России финишировали восьмыми, но из-за того, что сборную Украины дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты, российская команда поднялась на строчку выше.
Чемпионат мира
Давидова впервые выиграла ЧМ, Миронова – пятая
16/02/2021 В 12:41
Второе место заняла сборная Беларуси (+1,2), которая не заходила на штрафной круг и использовала 9 дополнительных патронов. Третьей финишировала команда Франции (+27,8), потратившая 8 дополнительных патронов и пробежавшая 1 штрафной круг.
  • Этап Кубка мира в Нове-Место проходит с 4 по 7 марта.
  • Следующая гонка состоится 5 марта – мужчины пробегут эстафету 4х7,5 км.
Биатлонистка выиграла квалификационную гонку по лыжам
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат мира
Тренеры ошиблись с составом на смешанку. Провал закономерен
10/02/2021 В 16:48
Биатлон
Куклина и Гараничев выиграли бронзу в сингл-миксте на ЧЕ
31/01/2021 В 10:09