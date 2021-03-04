Опубликовано 04/03/2021 в 16:11 GMT | Обновлено 04/03/2021 в 16:17 GMT

Женская сборная России заняла седьмое место на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Команда в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой потратила 11 дополнительных патронов и проиграла победителям из сборной Швеции 51,6 секунды.

Сначала сборная России финишировали восьмыми, но из-за того, что сборную Украины дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты, российская команда поднялась на строчку выше.

Чемпионат мира Давидова впервые выиграла ЧМ, Миронова – пятая 16/02/2021 В 12:41

Второе место заняла сборная Беларуси (+1,2), которая не заходила на штрафной круг и использовала 9 дополнительных патронов. Третьей финишировала команда Франции (+27,8), потратившая 8 дополнительных патронов и пробежавшая 1 штрафной круг.

Этап Кубка мира в Нове-Место проходит с 4 по 7 марта.

Следующая гонка состоится 5 марта – мужчины пробегут эстафету 4х7,5 км.

Чемпионат мира Тренеры ошиблись с составом на смешанку. Провал закономерен 10/02/2021 В 16:48